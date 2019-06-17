國民黨高雄市長韓國瑜13日出席行政院會，事後卻立刻有一段遭剪接的影片在網路流傳。對此，韓國瑜今接受媒體訪問，對行政院長蘇貞昌嗆聲表示，做這種動作，只是讓人感覺到小鼻子小眼睛而已。

韓國瑜13日率領市府首長出席行政院會，促請中央優先協助推動包含「登革熱防疫」、「仁武產業園區」、「擴大捷運路網」、「發展南部國際機場」及「修正財政收支劃分法」等五項議案。但是事後卻在網路出現剪接影片，針對韓國瑜攻擊的影片。高雄市新聞局也發新聞稿指出對於被以影片截取剪接完全不見發言事實感到遺憾。

而今日韓國瑜拜會立法院，對於自己遭攻擊的影片，再度向行政院開嗆。韓表示，蘇貞昌就任院長後，他第一次來開院會，他沒想到開院會的影片會被剪接，這個是他完完全全沒想到的事情，而且從頭到尾他沒有打瞌睡，蘇貞昌講的重點他都有做個紀錄，那透過影片好像是他在打瞌睡，好像漠不關心。他覺得行政院用這種方式，有一點不夠光明磊落。如果下他在去行政院開會，有攝影機對著他，他會當面拒絕，因為做這種小動作，只是讓人感覺到小鼻子小眼睛而已！

韓國瑜怒嗆蘇貞昌：小鼻子小眼睛

(中時電子報)