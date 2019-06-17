立法院臨時會今（17）天下午將進入臨時會第一次會議，中午程序委員會確認議程，由於在野黨有異議，經表決後，以10票比3票通過民進黨團建議案，首先處理「大法官人事同意權」復議案，緊接在後是公投法、國安法、產創條例、農產品市場交易法、糧食管理法等草案。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商臨時會議程與議案，歷經一個多小時討論無共識後，直接進入談話會，表決通過民進黨團等67人提案，臨時會將於今天下午至7月5日召開為期3週臨時會，其中6月17日至19日舉行第一次會議，6月20、21、27日為第二次會議，6月28日、7月1日至5日為第三次會議。

立法院程序委員會中午開會確認第一次會議議程，民進黨團提出討論事項建議案，首先處理四名大法官人事同意權案，緊接在後的是公民投票法、國家安全法、產業創新條例、農產品市場交易法、糧食管理法等草案。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚強力反對公投法排入臨時會議程，他抨擊，民進黨團把公投法排在前面，欲倉促在臨時會第一次會快速過關，閹割台灣民主權利，非常可恥。他說，聲援反送中時刻，香港特首林鄭月娥做出暫緩審議法案，台灣也要反送終。

由於在野黨立委有異議，會議主席、民進黨立委郭正亮隨即宣布表決，最終以10比3通過民進黨團提案，明天中午將繼續討論第二次會議的議案，會議進行不到10分鐘就結束。

(中時 )