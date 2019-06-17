2019海峽科技專家論壇16日下午開幕，來自兩岸約500位嘉賓和專家學者、企業家代表齊聚廈門，主題圍繞新四通與新福建融合發展。福建省人大常委會副主任吳洪芹、廈門市副市長李輝躍等皆出席論壇指導。

吳洪芹表示，打造科技創新強省，以及「兩岸往來最便捷、合作最緊密、政策最開放、服務最貼心、交流最活躍、情感最融洽的第一家園」是福建的目標，並鼓勵台灣人才來福建發展。

論壇由中國科學技術協會主辦，福建省科學技術協會承辦，兩岸105家單位和社團共同協辦。以「兩岸新時代科技新融合」為主題，設2019海峽科技專家論壇主會場和2019海峽兩岸管理論壇、海峽兩岸能源互聯網技術論壇、海峽兩岸暨港澳護理論壇等18個分會場，於6月8日至24日在福州、廈門、泉州、漳州、平潭等地舉辦。主論壇與分會場將圍繞「新四通」（通水、通電、通氣、通橋）與新福建融合發展、兩岸科技社團融合發展等議題展開交流研討。

(中時 )