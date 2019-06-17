蔡英文總統下鄉澎湖取暖，與鐵線社區關懷據點老人同歡玩遊戲，心情愉悅笑開懷。（陳可文攝）

民進黨總統初選民調蔡英文總統勝出，17日蔡英文特地跨海澎湖取暖，除了嚴詞抨擊縣市長參加大陸海峽論壇不適當，更懇請澎湖鄉親繼續支持再給4年服務。

蔡英文總統偕同內政部徐國勇、衛福部長陳時中、立委楊曜等下鄉澎湖視察，第1站先行前往烏崁柯蔡宗祠濟陽堂祭祖上香，近百柯蔡宗親們預祝繼續當選連任。

蔡英文指出，民進黨尊敬中華民國體制，對內民主競爭、對外一致立場，維護台灣人民的民主、自由、言論，對於台灣縣市長前往大陸參加海峽論壇卻對台灣多所批評，她直指非常不適當。

針對香港爆發「反送中」示威抗議越來越嚴重，蔡英文表示這是香港人民追求自由、民權的決心，當然台灣也不例外，一定捍衛到底，直言政府存在的目的就是守護人民的自由與民主。

關於初選民調勝出，蔡英文重申一加一大於二，對於前行政院長賴清德選後的態度感到敬佩，當下賴需要沉澱，她大聲疾呼全黨同志一定要團結，找出2020年勝選的最佳方案。

蔡英文團隊也專程撥冗前往鐵線社區關懷據點與老人們同歡圍圈圈玩傳球遊戲，讚賞澎湖老人身體健康精神好，強調政府最照顧離島澎湖縣，長照計畫經費7000萬元增加變成2億多元

、關懷據點經費20萬元激增為137萬元，兌現政見達成率90％。

蔡英文懇切感謝澎湖鄉親力挺支持，自詡做總統很認真，懇請繼續再給4年服務，鄉親現場高喊：小英加油！

(中時 )