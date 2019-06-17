已婚藝人阿翔外遇女星謝忻，震驚社會外也震驚了阿翔結婚多年的家庭，為他生下三個孩子的模特兒老婆今（17）日發文對外回應，這些年相處的時光與原諒他願意為他撐傘。對此兩性專家欣西亞也點出這是一個當「對的人」做出「錯的事」時，一個女人的大智慧。

阿翔老婆Grace在阿翔偷吃風波6天後，首度對外界解釋並發聲力挺阿翔，「陳秉立...你的世界在下雨嗎？換我...為你撐傘...」。

兩性專家欣西亞讚許Grace對阿翔的愛以及守護家庭的勇氣。（圖／翻攝自欣西亞臉書）

對此兩性專家欣西亞以這是當「對的人」做出「錯的事」，讓已當16年人妻的她相當感動，她表示：「當深愛的另一半犯錯時，女人一定是痛徹心扉。而面對痛，身為人的第一個反應都是逃，逃得愈遠愈好，因為眼不見為淨，因為那樣才能保護自己不繼續受到傷害。如果選擇留在帶給自己傷害的人身邊，只會一而再、再而三回憶起他的背叛，不選擇逃，自己勢必得承擔更多的傷害，因為近距離的相處，看一次就傷一次，彷彿是在傷口撕開未癒合的痂，日以繼夜和血淋淋的痛楚作戰。」

她也讚許Grace對阿翔的愛以及守護家庭的勇氣，因為「不逃，並非保護自己。而是守護做錯事的那一方，更是為了日後能走進未來的彼此。」

(中時電子報)