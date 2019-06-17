國民黨總統初選參選人朱立倫17日前往雲林縣，被問及柯文哲的「兩大金牛」說，朱說柯的嘴向來都是很毒的，蔡總統、郭董事長要想想怎麼回應柯的講法。朱並強調他沒有被邊緣化，好好初選團結起來，是藍軍唯一勝選的機會。

朱立倫17日到雲林縣台西鄉體驗文蛤收成，對於柯文哲說蔡英文與郭台銘是「兩大金牛」，表示柯的嘴向來都是很毒的，蔡總統、郭董事長應該要想想怎麼樣回應柯市長的講法。不過選舉本身還是靠腳踏實地、實實在在做事，要靠好的政見而不是靠耍嘴皮、不是靠鋪天蓋地的廣告。

至於有沒有被邊緣化，朱立倫說他在各地方受到民眾的肯定支持，是做事實在的人、是穩定的力量、中道的力量，在台灣還是有很多人給予肯定，相信沒有任何邊緣化的問題，台灣需要像他這樣理性、中道、穩定的力量。

外傳國民黨還是可能徵召特定總統參選人，朱立倫指出若要徵召，今年3、4月就應大大方方徵召，否則就是公公平平的初選，過程大家要和氣相互鼓勵，最後所有人團結支持藍軍，這是國民黨唯一的勝選機會。

(中時 )