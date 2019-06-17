新北市長侯友今天上午宣布成立「好日子愛心大平台」，透過網路平台彙整民間各式弱勢需求，民眾只要上網註冊，就能依個人意願捐助金錢、物資或提供服務，讓民間愛心能夠直接快速地提供給有需要的人。

好日子愛心大平台今天上午舉行啟動儀式，許多地方社團、企業紛紛響應，包括獅子會台灣總會議長王銓榮發下豪語，要為1000個孩子圓夢；同濟會台灣總會北二區主席曾麗甘捐贈偏鄉長輩逗陣走專車；圓融行善團要為林口社會住宅弱勢住民添購家具；微星科技則要捐贈100台筆電等，以具體行動支持。

侯友宜表示，新北市社會局實物銀行過去8年媒合各界17億6000多萬元物資，造福超過265萬人次，此次擴大以整個新北市政府為媒合平台，並採用會員制，讓施與受透過政府部門網路平台的媒合，e指通快速到位，也希望民眾一起來響應，讓大家一起過好日子。

有「台灣好媳婦」之稱的藝人佩甄出席活動並擔任愛心大使，她表示，每個人都有發善心意念，卻常常不知從何做起，新北市好日子愛心大平台式最好的管道，網站上羅列並分門別類出所有需要幫助的單位，只要有網路的地方都可以做愛心，「新北市民真的非常幸福！」

社會局長張錦麗表示，好日子愛心大平台採用會員制，登錄註冊會員只要提供手機及電子信箱、帳號、密碼即可，成為會員後進入網站瀏覽「我要做愛心」，e指行善，主動選擇支持的方案，系統會依資源選項，派案至執行單位進行資源後續協助事宜，行善者可選擇公開或不公開於「愛心感恩英雄榜」，歡迎社會各界共襄盛舉。

(中時 )