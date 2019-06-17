盒頂有凹槽的，就是純牛乳。(翻攝自「日韓旅遊公社」臉書)

去日本就是要鮮奶喝到飽！台灣人去日本玩，總是被他們的鮮奶便宜又好喝深深著迷，但看不懂日文，對「牛乳、乳飲料、加工乳」根本分不清，買錯了喝不到真的會想哭。對此，一名網友在臉書「日韓旅遊公社」分享了日本鮮奶盒上的小秘密。

就像台灣賣的鮮奶上會乳牛標章，原PO表示日本500c.c.以上的鮮奶盒頂則會有「半圓形缺口」，目的是方便視障者辨識，哪個是純的鮮奶，「在日期間每天都會喝鮮奶，大部份是去超市選購純牛乳..超好喝！」

對此，網友們紛紛留言，「上次去沖繩最後一晚逛超市以為買到了好喝的牛奶，結果倒出來一喝是乳酸飲料，差太多了，失望了一下」、「下次會認牛奶缺口了，感謝分享！」、「之前打開才知道買錯，是優酪乳」、「在日本玩常覺得，鮮奶算是日本最便宜的飲料」。

另外，還有人分享，「日本的洗髮精跟潤絲，只有洗髮精瓶身上有凹凸不平的紋路；鋁罐開口處附近只有酒類有點字，這些都是為了便利盲人分辨」。

牛乳凹槽示意圖。(翻攝自「日韓旅遊公社」臉書)

(中時電子報)