台南市中西區府前路二段運河旁17日零時許發生落水案件，郭姓男子16日在參加完好友婚禮後，與4名友人到運河旁一家小酒館飲酒，他酒後惆悵無法脫離單身，突然衝出餐廳跳下運河，友人阻止不及報警，警消人員及時到場將郭男救起，送往醫院觀察後無礙。

28歲郭姓男子16日參加一場好友婚禮，見到好友人升步入紅毯，內心感觸頗深，婚宴後與2男2女共5人相約到運河旁一家小餐廳續攤飲酒。

郭男酒過三巡，席間與朋友聊天語帶鬱悶，惆悵自己的感情際遇不如結婚好友幸運，感嘆至今無法脫單，竟突然衝出餐廳外，跳入運河，朋友驚愕阻止不及，在河邊吆喝救人並報警，另一名朋友跟著跳下水施救，並有路人拋下救生圈。

一名義消正好在附近，聽見民眾呼救，也跳水入河，警消一度以為3人都是溺水者，出動8車18人到場，後來才知道另外兩人是救溺者。

郭男獲救後僅腰部輕微擦傷，被送往醫院治療，由楊姓女友人照顧，他泡水後意識恢復清醒，坦承酒後情緒失控，一時觸景傷情跳河，並非要尋短，感謝警消與親友的幫忙。

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