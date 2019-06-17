香港特首林鄭月娥16日晚間對修訂《逃犯條例》處理不當，造成市民痛心失望，發表道歉聲明。強調修法沒有重啟的時間表，香港民眾和外界現在的觀察重點是會不會撤案。南華早報引述港府消息人士報導，逃犯條例會「自然死亡」。

香港明報昨晚也引述政府消息人士指出，，港府道歉聲明中提及的「並無重啟程序的時間表」就等於修訂草案「自然死亡」，形同「撤回」修例。特首已放下身段道歉，希望遊行人士盡快散去。

雖然港府對於逃犯條例的修法只喊停、不喊撤，但港府消息人士強調，沒有重啟該案的時間表，這項法案將在明年7月立法會此次會期結束時「自然死亡」。消息人士發表評論之前，香港民眾周日再度舉行大規模抗議，提出林鄭月娥下台和逃犯條例撤案的要求。

北京觀察家說，逃犯條例暫緩修正是林鄭月娥及其背後政治靠山最能保留面子的選項，不致於完全屈服於國內外壓力。面對1997年以來對香港衝擊最大的政治風暴，分析家說，林鄭月娥暫停修案是維繫支持者和親港府盟友與她站在同一陣線的最佳作法，不會表現的太過軟弱。

據南華早報稱，修法暫停或撤案在政治和法律上有不同的意義，但其實結果一樣：法案已死。

北京半官方智庫「全國港澳研究會」副主席劉兆佳說：「北京一再表達支持修訂逃犯條例，如果完全擱置，對中央政府而言，會是大挫敗。同時也會對其他要求開啟潘朵拉的盒子，外國勢力將可以透過反對陣營，有效掌控香港。」

劉兆佳認為，逃犯條例現在已被視為，中美之間大型地緣政治戰裡被踢來踢去的一顆足球。就算撤掉法案，反對陣營也不會滿意，他們將做出其他要求。

(中時 )