香港「反送中」遊行今日10時左右多數遊行者已經撤離金鐘一帶，而「香港衆志」祕書長黃之鋒在今日上午刑滿獲釋，出獄後也立即向在場媒體表示，要與香港人並肩作戰，在港府撤回條例，特首林鄭月娥下台前，呼籲所有市民，繼續響應「三罷（罷工、罷課、罷市）抗爭」。不過，截至目前為止三罷抗爭還未正式啟動

綜合媒體報導，黃之鋒說，直言香港政府暫緩《送中條例》僅僅只是階段性的成就達成，而非運動的勝利，在港府達成撤回條例，林鄭月娥下台負責等訴求前，呼籲市民要持續抗爭，響應罷工，罷課罷市的「全港三罷」。外界預料，黃之鋒的歸隊，將為新一波的抗爭行動創造新能量。

民陣強調，如果香港政府仍然沒有正面具體的回應，一定會激發更多市民開始罷工，罷課，罷市，「200萬加1位」市民一定會繼續出來遊行上街，直到政府回應人民訴求。不過，民主派中也有人呼籲將抗爭遊行，改爲每周末一次，以便延長對港府的施壓

(中時 )