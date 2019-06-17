「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」4月28日在台中市舉行，鴻海集團董事長郭台銘出席時，巧遇台中市長盧秀燕，盧一度婉拒上台。（盧金足攝）

大批韓粉灌爆台中市長盧秀燕臉書，留言「希望盧市長6／22站在一起市長拜託妳能硬起來，市民眼睛是亮的，挺妳放心！」（翻攝盧秀燕臉書）

也有支持者認同台中市長盧秀燕不出席的決定，表示「對國民黨總統初選的態度保持中立不選邊，具有高度的政治智慧」。（翻攝盧秀燕臉書）

6月22日將在台中市登場的挺韓大會，備受韓粉期待，但對台中市長盧秀燕以公平原則，屆時將不出席引發韓粉不滿，紛到盧臉書留言，質疑高雄市長韓國瑜去年底為盧助選，盧卻「燕子不幫禿子，忘恩負義」，但也有支持者挺盧，認為「對國民黨總統初選的態度保持中立不選邊，具有高度的政治智慧。市長加油！市民挺你」。

盧秀燕向台中市議會國民黨團表示，6月22日挺韓大會不出席，因為國民黨現階段正進行初選，參選人「兄弟爬山、各自努力」，國民黨看人才，就是看對國家會不會做事的人，總統參選人對國家人民提出願景和政見，人民有智慧，會選出最佳國家領導人，她力挺最後出線的人選。

韓粉期待622盧秀燕能與韓國瑜同台，對盧不出席，大批韓粉灌爆盧的臉書，韓粉表示，「希望盧市長6／22站在一起市長拜託妳能硬起來，市民眼睛是亮的，挺妳放心！」

挺韓民眾不滿的留言，「盧市長，去年我投票給妳，是因為禿子燕子漢子聯手可以為台灣帶來新希望。如今韓市長奮不顧身為中華民國的前途願意粉身碎骨，而622老虎城的聚集，妳若為明哲保身而不現身的話，就未免太令人失望了」。

但也有不少支持者認同盧不出席的決定，留言「台中市媽媽市長加油，對國民黨總統初選的態度保持中立不選邊，具有高度的政治智慧。市長加油！市民挺你！」

「盧市長是台中市的大家長，體會為人父母的辛苦付出，加油加油！」有網友認為盧是一市之長，以市政為重，不作站台表態，可以理解不要苛責。

近來總統參選人紛來台中造勢，盧秀燕採不站台方式保持公正，但4月28日在「中華民國鄉鎮市長聯合促進會」，巧合與鴻海集團董事長郭台銘同台，盧一度婉拒上台，在眾人力邀之下，上台與郭台銘同框。

當時盧在致詞時向郭表示，「台中就是關鍵的力量」，中部人這次沒人選總統，但是對台中的空汙和能源政策配合，台中一定有票，決戰中台灣。

韓國瑜4月7日也曾與盧秀燕合體，但當時韓並未明確表態參選總統，而是率市府團隊參訪台中花博，盧在會後贈送台中湖心亭漆器、台中茂谷柑、太陽餅等台中特色伴手禮給韓國瑜，並肯定韓是「太陽的太陽」，韓則笑稱「我的頭比太陽還亮！」

(中時 )