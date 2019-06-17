歷經近一個多月的申請，來台居住60年日本鋼琴家藤田梓，今（17）日在鋼琴家葉綠娜的慷慨出借自家地址、協助登記戶籍之下，順利取得台灣身分證，可作「正港」台灣人，她興奮地對葉綠娜表現感謝之意，直說：「你救了我的命！沒有你，我一個人不知道該怎麼辦。」

「你是戶長，這樣我好像是你的女兒。」看著戶口名簿上的註記，拿著熱騰騰出爐的身分證，藤田梓俏皮地對葉綠娜說，欣喜之意，寫在臉上。

藤田梓畢業於日本大阪音樂大學，現年86歲，過去她與指揮家鄧昌國結婚，1960年來台，從此與台灣結緣近60載，一生在台推廣鋼琴演奏藝術，創辦台灣蕭邦音樂基金會，舉辦多屆蕭邦鋼琴大賽，從中發掘新秀，參與華沙國際蕭邦鋼琴大賽，波蘭政府為感謝藤田梓推廣蕭邦音樂的貢獻，特別在1996年頒發波蘭文化貢獻榮譽。

葉綠娜表示，藤田梓是台灣鋼琴界的大老，她與夫婿、鋼琴家魏樂富都曾受邀擔任藤田梓所舉辦的音樂比賽評審，「我弟弟小時候，也曾和藤田梓老師的先生、鄧昌國老師學小提琴。」

葉綠娜表示，這幾年藤田梓老師周遭的友人，一直在詢問要如何申請台灣身分證，但一直不知該如何是好，「直到去年魏樂富老師順利完成入籍台灣，才有個經驗可以依循。」

(中時 )