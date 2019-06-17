抗體藥物開發技術新進展！國衛院所開展的「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」，透過物理方式，將細胞精準篩出，進行培養。除了成本較低，抓取細胞的速度也提升4倍。國衛院今將專利轉移給元錦生技，下一步將進行人體試驗，未來有望加速抗體藥物的發展。

「微流體雙微井單細胞培養晶片技術」由國衛院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員許佳賢研發，透過具有兩個微孔結構的特殊微流道設計，將單顆細胞精準篩出，再倒轉，置入培養空間中，讓細胞貼附、生長。

該研究耗時7年，2015年刊登於英國皇家化學學會期刊《Lab On A Chip》，並在去年榮獲國家新創獎。許佳賢表示，傳統抓取單顆細胞的成功率僅10-20％，此技術將成功率提升至接近80％，達4倍之多。

培養單株抗體需要經過，隔離單細胞、單細胞增生、挑選細胞族群，三個步驟。以往培養細胞需靠機器輔助，成功率低，來來回回需花上約3個月的時間，此技術則運用物理原理，以特定大小的孔，篩出細胞，僅需花費1個月的時間就能完成。因製備單株抗體的時間降低，未來抗體藥物的研發也能加速。

元錦生技共同創辦人劉怡邵表示，這項技術未來有望開發為快速檢測細菌的晶片。在臨床上，快速確認病人所感染的細菌種類，以利及時處理。目前該晶片已完成製造，可立即用於實驗室，下一步將進行人體試驗，盼藉此提升醫療品質、減少健保花費。

(中時 )