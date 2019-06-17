百萬港民昨天再上街頭遊行要求撤回《逃犯條例》，目前仍有示威者繼續留守在現場。中共官媒昨晚發文表示，反對派策動「不明就裡、對修例一知半解的普通市民上街」，讓人難免懷疑其背後政治目的正是要摧毀特區政府管治權威，破壞香港與大陸關係，攻擊中央政府。

中新社刊評論文章表示，兩日來，香港各界對特區行政長官林鄭月娥決定暫緩修訂與移交逃犯相關的「兩個條例」，紛紛表達支持。大陸國務院港澳辦、香港中聯辦等也對這一決定表示支持、尊重和理解。

該文稱，對此次修例，首先要看待其初衷。港府今年2月啟動修訂工作，4月向立法會提交了《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》，以使香港可與尚無長期司法協助安排的司法管轄區展開個案合作。

「目標和方向沒有問題，修例也符合香港基本法有關規定，那就應審視修訂內容和草案條文」。早前，港府向社會大眾公佈了相關條例草案，並在諮詢期內採納了各界提出的部分建議。條例草案明訂了嚴格限制適用範圍的條文，並對移交逃犯程序設置多重限制，但「不知反對者是反對草案條文內容或修例目的，還是反對草案進行立法會二讀等程序，抑或就為了反對修例」。

文章說，真理越辯越明，修例正在處於討論階段，特區政府暫緩修例工作，社會有了更多討論的時間和空間，各方宜應暢所欲言，大方理性表達意見，凝聚更廣泛的共識。

文章指出，但此時策動不明就裡、對修例一知半解的普通市民上街，「比拳頭」、「秀肌肉」，似有難言之隱，讓人難免懷疑其背後政治目的。呼籲香港社會各界應把握好溝通機遇，更充分、理性討論條例草案，定能求同存異，聚同化異，共同推動香港法治進步。

(中時 )