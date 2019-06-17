台北市長柯文哲昨與館長陳之漢直播，館長轉述有些網友質疑柯文哲將大陸威脅視為「天高皇帝遠」，柯回應「深綠每天在講一邊一國，啊人家國家的事情干你屁事」。柯文哲也意有所指表示，譁眾取寵很容易，不管是撿到槍、撿到砲，還是撿到原子彈，有時候還是要小心自爆。

面對網友質疑兩岸立場，柯文哲今受訪表示，有句話說愛的相反詞不是恨，是冷漠，不管你是愛他還是恨他，但你就跟他糾葛在一起，有些深綠獨派很奇怪，如果你說一邊一國，那每天去管另一國、另一邊的事幹甚麼？

至於是否認為台灣現在是個國家？柯說，這都有標準答案，國家三要素土地、人民、政府，台灣都有，所以台灣是個國家，但是不正常，因為在國際上不被承認。

柯也意有所指表示，譁眾取寵很容易，不管是撿到槍、撿到砲，還是撿到原子彈，有時候還是要小心自爆，作為務實頭腦清楚的人，台灣的整體利益、人民的最高福祉，在小國與大國外交之間，國際事務上穩定、可預測的關係是很重要的因素。

另外，香港特首昨宣布停止修訂逃犯條例，柯說，政策三原則民意、專業、價值，不可能是因為一條法令讓一百萬人上街頭，一定是積怨已深，香港政府要去思考的如何處理民怨，作為旁邊一個台灣，我們只是善意的提醒，也不要去跟人家說三道四，畢竟每個國家、每個地區有他的尊嚴。

(中時 )