香港「反送中」示威持續延燒，台灣部分民眾也發起聲援行動。國民黨立法院黨團今發布聲明，支持港民基於民主自由、保障人權與獨立法制精神所發起的抗爭行動，並呼籲港府彎下腰誠心傾聽、回應港民訴求，在社會欠缺普遍共識前，撤銷《逃犯條例》的修法。

國民黨團表示，「反送中」運動爆發流血鎮壓衝突，震驚國際，黨團日前已強烈表達不認同港府以武力方式處理群眾運動的立場，呼籲港府謙卑面對群眾訴求，體恤港民心中的疑慮，將對立衝突降到最低，避免無謂的流血傷害。如今，在百萬港民前仆後繼的陳抗下，港府行政長官向市民公開道歉並承諾停止修法工作，我們期待情勢朝良性、正面方向發展，並呼籲港府充分實踐民主精神及保障人權的普世價值。

國民黨團不忘呼籲執政民進黨政府，不應在意識形態上操作「反送中」運動的政治利益，而當藉此深入省思兩岸三地的司法犯罪問題，儘速參照《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》的精神，共同協商建立台港之間司法互助機制，有效打擊犯罪、伸張正義，保障民眾的司法人權。

(中時 )