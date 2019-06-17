海巡人員在台中外海發現死亡江豚，經聯繫中華鯨豚協會人員採樣後，就地實施掩埋。（王文吉翻攝）

「微笑天使」魂斷台中外海！海巡署安檢人員16日上午在梧棲外海發現有物體載浮載沉，從體型大小研判，一度誤認是鯨豚，立即出動救生艇拖拉入港。經中華鯨豚協會研究員確認， 死亡鯨豚品種為江豚，體型已經「頂天了」，因已死亡一段時間，無法研判死因。

海巡署梧棲安檢所人員16日上午執行安檢勤務時，9時許發現距岸約200公尺海面有不明物體持續漂向岸際，立即通報值班台運用「智慧型港監系統」輔助查看，研判該物體疑為鯨豚。副所長江協達聯繫中華鯨豚協會。

海巡署出動救生艇出海查看，發現該鯨豚已明顯死亡，立即將豚屍拖拉返港。中華鯨豚協會研究員郭祥廈到場確認，死亡鯨豚品種為江豚，體長約176公分，郭表示，該江豚已死亡一段時間，胃部殘留些食物殘渣，無法研判死因，但就體型而言，已經「頂天了」。

郭祥廈說，他見過最大的江豚是180公分，文獻紀載最大是200公分，但不可能出現在台灣，該江豚是否遭外力傷害，或年邁老化而自然死亡，不得而知。中華鯨豚協會人員採樣，以利學術研究，後續由海巡人員就地實施掩埋。

(中時 )