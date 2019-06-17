演出「飛龍在天」多部高收視率的知名演員李沛綾，婚後逐漸淡出演藝圈，已有1個兒子後期待兒女雙全，2年前過友人介紹到竹北市艾微芙國際生殖醫學中心做試管嬰兒，成功圓夢，17日在艾微芙分享喜悅。

艾微芙是竹北市東元醫院旗下的生殖醫學中心，與美國史丹佛大學生殖醫學中心合作，率先打造3.5代試管嬰兒療程，更以客製化的子宮內膜容受性檢查，完成全台首件3.5代試管嬰兒成功案例，協助客戶順利誕生1對龍鳳胎。

李沛綾說，40歲哪年決定給自己嘗試接受試管療程，不辭辛勞往返台中、新竹，在艾微芙專業醫療團隊協助下，第1次進行試管嬰兒療程就順利取得10顆卵子，順利培育5顆品質優異的囊胚。

李沛綾2018年生下女兒維納斯Venus，昨天滿周歲，全家人到艾微芙舉辦試管嬰兒成功分享會，1歲女童體重有13公斤，令與會人士稱她真的好會養小孩。

李沛綾回想懷孕早期要打針，並為了寶寶臥床，真的很辛苦，現在看到女兒活潑可愛，一切都滿足了，她鼓勵想要有孩子的父母，可以藉由高成功率的試管嬰兒技術，給自己1個當媽媽的機會。

艾微芙中心主任楊文瑞指出，根據國健署人工生殖年報資料顯示，2017年全台灣透過人工生殖技術誕生的嬰兒有9590人，較2016年增加602人，其中在艾微芙和東元施術人次高達1416人次。

「目前人工生殖技術不斷精進，精準醫療客製化的試管嬰兒，將是未來的趨勢！」楊文瑞建議婦女懷孕還是要趁早，35歲以上若超過半年以上無法自然懷孕，夫妻應共同接受檢查，與醫師進行備孕討論。

(中時 )