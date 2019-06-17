雲林縣古坑國中小蕭鎧瀚是棒球隊員，但不偏廢功課，國三就通過中級英檢檢定，高中可以申請免修英文。（許素惠攝）

雲林縣古坑國中小蕭鎧瀚才國三，就通過全民英檢中級檢定，上高中後，將可申請免修英文，創該校空前紀錄，更難得的是，他還是棒球校隊的一員，大大顛覆外界對縣內棒球隊員功課較不佳的刻板印象。

住斗南的蕭鎧瀚很喜歡棒球，為了打球，特別跨學區選讀古坑國中小，加入該校國中部棒球隊，為校、縣征戰爭光。

蕭鎧瀚雖然是棒球隊員，但是卻不因此偏廢功課，在校成績仍然一級棒，始終名列前矛，英文是其中強項，畢業前即通過中級英檢檢定，升上高中後，將可申請免修英文。

蕭鎧瀚說，他每天都聽CO或看外語節目，如此不間斷增強聽力，甚至練習多益題目，尤其是美國及英國影劇，可以多元接觸不同發音及用語。

校長陳育琳指出，該校位處偏鄉，英文教學資源相對貧乏，除了老師用心教學外，學生能自己加強練習自修，並通過中級英檢，已破了該校創校紀錄，非常難得。

陳育琳表示，該校棒球隊兼顧課業，球員成績不輸一般班的學生，下學該校將成為雙語學校，蕭生的優秀表現，是雙語學校很好的開始。

(中時 )