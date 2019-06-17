17日下午五點是各大學申請調漲108學年度學雜費的最後期限，反教育商品化聯盟上午至教育部門口陳情，並指出已有樹人醫護管理專科學校、明新科技大學、中華大學等三所學校完成調漲學雜費校內程序，希望教育部長潘文忠正視高學費問題；教育部證實有收到一家學校申請，並表示「一國學費貴不貴」不能只看單一因素，而要考量到賦稅和在學率等多個因素。

高教工會組織部主任林柏儀表示，今年6月3日高教工會青年行動委員會公布各國學費比較結果，發現根據全球人均GDP前100大國家的學雜費資料，以「購買力平價」換算後，台灣的大專校院學費是全球第14高，根本不是教育部所謂的「我國大學收費已經相當低廉」。

反教育商品化聯盟表示，依據教育部資料顯示，106學年度全台約110所私立大學共有117億盈餘，平均每校有1億元以上盈餘，可見私校仍有獲利空間；且101至108學年度間，教育部編列的高等教育機費預算從822億元增至961億元，足夠彌補大學因為物價成長而新增的教學成本。

反教育商品化聯盟說：「有人說，學費那麼貴，不要去讀不就好了？」但是讀大學已經是青年生涯必經之路，目前逾94％高中生、77％高職生都會讀大學，讀完大學起薪26K是很低，但是不讀大學起薪會更低。

教育部高教司科長李惠敏說，目前已有一校申請調漲學雜費，但申請截止日是17日下午5時；之後會召開審議會，預計7月中旬以前會確定是否有學校調漲學雜費。她表示教育部每年在高等教育編許多常態型經費，也持續協助弱勢學生。至於一個國家的學費貴不貴，不能從單一因素如「購買力平價」去看，而要交叉比對各國賦稅和在學率，也要了解脈絡。像台灣賦稅才13％，瑞士逾40％，日韓也都比台灣高；另外台灣在意文憑，學生讀大學比率也偏高。

(旺報 )