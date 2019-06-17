法務部推動一二審檢察官輪調新制，其中一審調二審辦事部分，有6位檢察官名額，高檢署日前先擬出14人推薦名單，法務部檢察官人事審議委員會的民選委員今早召開會前會，討論出林李嘉、黃士元、李進榮、楊淑芬、謝謂誠、姚玎霖、周文祥、曾靖雅、洪英丰9人「入圍名單」，法務部將在今天下午召開檢審會討論名單後，再呈請法務部長蔡清祥圈選其中6人。

法務部今年推動一審檢察官調二審辦事新制，規定只要成為一審的實任檢察官，就可申請調二審辦事2年，打破以往要1、20年才有機會上二審情形，吸引檢察官爭取。

台灣高檢署及各高分檢署今年有6個名額，分別是高檢署3人、台中、台南、高雄高分檢署各1人，卻湧入近50人報名，高檢署上周通過初選名單，共有14人。

法務部在17日下午將召開檢察官人事審議委員會，從高檢署推薦的14人中，先遴選出9人，檢審會民選委員今天早上先舉行會前會，討論出「民選版」的9人入圍名單。

名單分別是林李嘉（新竹地檢署，35期）、黃士元（台北地檢署，36期）、周文祥（台南地檢署，36期）、李進榮（台北地檢署，37期）、楊淑芬（基隆地檢署，37期）、謝謂誠（台中地檢署，38期）、曾靖雅（高雄地檢署，40期）、姚玎霖（彰化地檢署，41期）、洪英丰（彰化地檢署，42期）。

檢審會今天下午開會決定9人名單後，將呈請法務部長蔡清祥從中圈定6位，確定人選預定6月底出爐。

(中時 )