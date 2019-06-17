教育部14日行文警政署，指安定力量主席孫繼正8日在花蓮散布關於性別平等教育的不實謠言，依社會秩序維護法依法舉報。孫繼正與家長團體等17日前往教育部前抗議，表示教育部長潘文忠惱羞成怒才叫警政署當打手，要潘文忠接受公開辯論。最後孫繼正一人單獨進入教育部遞交陳情書。

孫繼正表示，去年公投第11案明明就有700萬人投票同意「不應該教國中小學生同志教育」，說明全國家長的憂慮，教育部卻明知故犯，有瀆職之嫌；潘文忠還動用國家公器控告「吹哨子的人」，更在臉書上未審先判，蔡政府打著民主之名卻大行傷害民主之實，比他們近日聲援的香港還不民主。

孫繼正邀請潘文忠公開辯論，把證據一次攤在陽光下，讓教育部躲躲藏藏的同志教育內容「解壓縮」。他並表示如果他是造謠，甘願被關三天；如果是潘文忠放假消息，請潘也去關三天。

高雄市家長聯盟總召洪志和也聲援表示，教育部舉報孫繼正，說孫提到「國一到國三就開始教保險套」，是對學校現場性別平等教育散布謠言；洪志和說，不是國一到國三，是小學三年級就開始，「孩子寶貴的綜合活動時間不教品格卻教保險套，家長不瘋掉嗎？」

教育部則以前一天新聞稿重申，有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無所謂的「不當的性別平等教育內容」。

(旺報 )