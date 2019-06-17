鄧女機車倒在路肩。（巫靜婷翻攝）

18歲鄧姓少女16日下午5點半，騎車行經苗栗苑裡一處十字路口，疑似不慎與橫向而來的白色轎車碰撞，先是車頭劇烈搖擺，鄧女重摔地面當場血流滿地，經送醫急救仍宣告不治，事故發生肇事車輛逃逸無蹤，家屬心碎獨生女逝世，要求駕駛出來面對。

監視器畫面顯示，鄧姓少女昨日下午5點半騎乘機車行經苑裡泰田里苗45線路口，疑似不慎撞擊橫向駛出路口的白色轎車車尾，鄧女緊抓龍頭，劇烈搖晃後，甩飛重擊地面，當場倒地血流不止無生命跡象，由於鄧女傷及頸椎送醫急救後仍宣告不治。

警方對於案情三緘其口，不願對外說明。鄧女家屬表示，鄧女是獨生女，才剛從高中畢業，考取駕照不到1個月，她的阿公慶祝她畢業又考到駕照，送她1輛機車代步，機車才剛牽沒多久，不料竟遇上死亡車禍，家人悲痛萬分。

鄧女家屬指出，事故路段人車稀少，事故發生後，肇事車輛逃逸無蹤，駕駛肇逃可惡至極。據了解，該名駕駛肇事後，至今未返回住家，其家屬對於該名駕駛的行蹤也不知情，全案有待警方進一步調查。

(中時 )