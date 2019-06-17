617調漲學費申請截止 高教團體籲教長正視高學費 13:572019/06/17 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 反教育商品化聯盟呼籲教育部長潘文忠正視高學費問題。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 6月17日是各大學向教育部申請調漲學雜費的最後期限，反教育商品化聯盟除呼籲各大學不要送出申請外，也呼籲教育部正視高學費問題，研議具體方案推動高教公共化，降低大學生求學負擔。 (中時 ) #高學費 #教育部 #大學 #呼籲 #具體 也許您會感興趣 推薦閱讀 新課綱和考招連動大 教育部次長：大學不是局外人 13:062019/06/13 生活 全面通緝秋行軍蟲 教育部要求學校立即通報 15:412019/06/13 生活 先天多重身障 南開科大盧璽文榮獲教育部奮發向上獎 16:582019/06/13 生活 教育部力推AI 列師培職前課程必選 12:472019/06/14 生活 教育部防疫秋行軍蟲超有梗 網笑翻：阿翔又中槍 15:022019/06/14 生活 大學實習 1學分最多80小時 04:102019/06/15 生活新聞 教部力推AI 師資培育必修 04:102019/06/15 生活新聞 108學年度新課綱9月上路 教育部官員來嘉座談 18:382019/06/16 生活 9月漲學費？明新科大等3校將提申請 13:502019/06/17 生活 孫繼正赴教育部：要潘文忠辯論性平教育 13:382019/06/17 生活 生活熱門新聞 脂肪肝恐變癌！研究：2食物能分解脂肪肝 - 生活 唐綺陽曝3時間點小心擦槍走火！4星座桃花有考驗 - 生活 一碗湯打敗肺癌？日醫這樣吃抗癌 - 生活 台男精液劣化 醫曝：符合這4點最優質 - 生活 國道4號豐原終點6／17封閉 台3線交通黑暗期來臨 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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