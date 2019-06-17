因應暑假到來，阿聯酋航空推出限時4天的商務艙快閃優惠，今（17）日至周五（21日）為止，商務艙來回機票未稅價只要5萬2600元起，台北飛伯明罕來回只要5萬2600元、倫敦只要5萬6200元、法蘭克福只要6萬4500元，出發日期為7月1日到8月31日止，此外從台北出發的商務艙旅客，還可享免費到府專車接送服務。

旅行業品質保證協會上月公布第三季旅行團參考價格，品保指出，暑假期間許多國人偏好至歐美國家度假，在美加線的部分，親子團、樂園等產品銷售熱絡，長天數遊程也比短天數熱賣，美國團成團率高，美方旅行社與飯店也推出多元化親子產品，此外，因8月上旬是美國的開學季，屆時機票需求將上漲，因此漲幅大，約8000元到2萬元。

鎖定暑期親子旅遊商機，阿聯酋航空宣佈，今日起將推出限時4天的商務艙快閃優惠，適用平日出發航班，台北至伯明罕來回未稅價只要5萬2600元、阿姆斯特丹與倫敦為5萬6200元、格拉斯哥為5萬7200元、愛丁堡為5萬7700元、法蘭克福為6萬4500元、華沙為6萬5500元、日內瓦為6萬5900元。

阿聯酋航空指出，從台北出發的商務艙旅客可享受免費到府專車接送的服務，搭乘阿聯酋航空A380商務艙的旅客，還可選擇在座位上的私人迷你酒吧小酌，或在四千英呎的空中貴賓休息室與其他旅客共享美食小點、酣飲暢聊。

此外，阿聯酋航空是全球首家推出線上VR虛擬實境客艙體驗的航空公司，商務艙還擁有全平躺式座椅，搭機前也可先上官網預購機上餐食，搭乘空中巴士A380與波音777的商務艙旅客，都可獲得嬌寵過夜包，並享免費提供的WiFi服務。

(中時 )