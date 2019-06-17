為強化我國非洲豬瘟疫情防疫、控管措施，台大生物資源暨農學院邀請澳洲、泰國、日本及我國畜牧、獸醫學者，於14至16日訪視國內邊境管制與牧場生物安全措施。國外專家具體指出，進口生鮮肉品、攜帶入境肉製品及廚餘是傳播非洲豬瘟前三名高風險來源，防疫須長期作戰，更需要多邊性的國際合作，才能阻止其在亞洲擴散。

農委會今（17）日針對跨國專家學者訪視行程召開「非洲豬瘟之邊境管控與豬場生物安全訪視總結會議」。會後農委會主委陳吉仲表示，會議做出9個結論及6個具體建議事項，包括國外專家高度肯定我國從邊境管制到生物安全防治所做的防疫工作，並具體指出攜帶入境肉製品、廚餘等疫情傳播風險來源。

陳吉仲指出，專家並建議非洲豬瘟風險管理應尋求國際合作，透過參與世界動物衛生組織（OIE），以及聯合國糧食及農業組織（FAO）轄下的亞洲非洲豬瘟工作小組，分享、收集跨國資訊，並透過各國正式或非正式管道收集大陸漂流死豬資訊。

國外專家強調，因非洲豬瘟防疫要長期作戰，政府應對所有農民落實教育宣導，特別使用廚餘養豬是傳播非洲豬瘟非常高風險的途徑，管控一定要落實到位。

日本學者代表Yuki Sakamoto指出，因非洲豬瘟疫情已擴散遍及大陸、蒙古、越南、柬埔寨及北韓，需要多邊性國際合作才能阻止其在亞洲擴散，肯定台灣採取多項管控措施有助亞洲防堵疫情。但對於媒體詢問是否認同台灣廚餘高溫蒸煮利用政策，Sakamoto則表示，因此行訪視牧場僅一家，未全面了解，很難回答此問題。

中興大學獸醫學院院長張照勤表示，非洲豬瘟病毒是抗性非常高的病毒，要使其不活化，需要業者確實施行管制措施，現規定廚餘蒸煮90度達一小時可使用，是參考OIE研究資料所訂策略，是有效的措施，但須確保執行作業有效控管。

陳吉仲則說，國內僅剩20多場廚餘養豬場未申請廚餘利用，已要求地方政府稽查，沒畜牧場登記直接開罰，沒廚餘利用申請則由環保署開罰，應會很快落幕。

(中時 )