總統府秘書長陳菊下午現身立法院，被問及登革熱防治議題，她表示，她身為前任市長，不便評論市政，但隨後又暢談過去治理登革熱的經驗，表示高雄曾跟新加坡取經、增加百名登革熱防治員，讓登革熱近4、5年都僅有個位數案例。媒體引述韓國瑜稱高市府財政困難，陳菊聽聞後驚呼「怎麼會？」指每個市長每年的第二預報金都約有3到5億元，強調市長可自由支配，苦笑稱「這是一個使用的問題」。

陳菊今午後偕4位大法官被提名人赴立法院，拜會朝野黨團。由於高雄市長韓國瑜上午才來立法院爭取登革熱經費，前後任高雄市長相繼出現，登革熱也成為立法院今天話題。

陳菊說，她身為前任市長，不便評論市政，但因為氣候因素，登革熱是高雄的宿命，每年從夏天到年底，登革熱都相當嚴重；這幾年為了登革熱防治，高雄市府可說是全體總動員，直言這幾年可說是非常成功。

陳菊表示，高市府曾拜訪過登革熱疫情的新加坡，但因為跟星國學習取經，高雄增加100多名登革熱的防治員、在機場境外隔離，並且跨局處合作，所以登革熱在這4、5年來都是個位數案例。

陳菊說，她擔任市長時也曾加入登革熱疫情的「24小時的Line群組」，她都一定會看；登革熱防治最重要的地方的環保局、衛生局以及民政局，並且一定要跟基層合作，才能減少登革熱。

至於韓國瑜稱經費不夠問題，陳菊表示，因為不知道登革熱會發生幾例，所以一開始都是動支第二預備金，不夠再跟中央申請補助，「中央地方合作，這些都不是困難的事」，相信中央也會全力支持。

媒體追問韓國瑜說高雄市府沒有錢，陳菊聽聞後驚呼「怎麼會？」她表示，每個市長每年的第二預報金都約有3到5億元，強調市長可自由支配，苦笑稱「這是一個使用的問題」。

媒體也詢問總統初選後是否有跟敗選的賴清德聯繫？陳菊說，她有跟賴通過一次電話，但不知道他的心情，但強調賴是成熟認真顧大局的人。

(中時 )