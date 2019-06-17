花蓮縣環保局祕書饒慶龍今年再度獲選全縣模範公務人員，27日將在縣府大禮堂接受縣長徐榛蔚公開表揚，17日消息傳出後，賀客盈門。

55歲的饒慶龍8年前獲選模範公務人員，此次第2次獲獎，許多同仁都認為實至名歸。剛柔並濟的饒慶龍在維穩環保作業上，一向不遺餘力，他一直秉持「身在公門好修行」的理念，把每天接觸的業務與民眾，都當成修行的一部分。

饒慶龍2001年擔任台東卑南鄉公所建設課技士，2002年到環保局工作至今，從綜合計畫科、空氣噪音防制科到今年4月升任祕書，一路走來，戰戰兢兢，碰到很多棘手問題，一定想方設法親往第一線，與業主或請願民眾好好溝通，以積極性輔導替代消極性處罰。

饒慶龍這一生碰到最大的空汙案，就是和平電力股份有限公司的火力發電廠，環保局於2012年依行政法重罰4億4192萬餘元，歷經5年漫長行政訴訟，終在2017年7月20日判決縣府勝訴定讞。

今年緊扣縣長徐榛蔚「幸福花蓮．花蓮城市」施政主軸，饒慶龍積極推動「建構花園城市、百景花園齊開放」綠美化競賽，政府機關、企業機構及村里社區在5場座談會後，踴躍參賽，搞得有聲有色，全縣逐漸展現花園繽紛城市特色，處處鳥語花香。

饒慶龍也透過繪製柴油車污染地圖、空氣品質淨區設置車牌辨識系統，以及特殊族群納管等多元創新作為，讓花蓮縣107年柴油車納管績效，獲得全國第1名。

另，在爭取獲得花東基金補助花蓮縣低碳生活及產業建置計畫6164萬元，以及花蓮縣電動機車推廣設置計畫9168萬元，著墨甚深，並妥善運用空污基金成立公害勤務中心，24小時全年無休，執行公害陳情稽查，並補助各鄉鎮公所洗掃街人車，減少揚塵、改善環境整潔。

饒慶龍絕對依法行政，不管對方背景多硬，該處置就處置，沒有絲毫模糊空間。反倒是，碰到升斗小民，會考量對方生計，苦口婆心勸誡改善，儘管手握尚方寶劍，他也不輕易出鞘。

「一日公務員，終身公務員，就是很單純地奉公守法！」饒慶龍謙虛地說，獲此殊榮，是環保局同仁共同努力的結果，他只是代表領獎而已！

(中時 )