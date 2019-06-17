高雄市長韓國瑜日前向中央申請登革熱補助款受阻，17日引起市議員吳瓊華、羅永珍等人的關心，要求市府向中央爭取登革熱防治相關經費，防疫不能等。市長盧秀燕表示，中央登革熱補助經費以提供南部縣市為主，她動用第二預備金2625萬元，期待中央以專款補助登革熱防治經費。

台中市議會今日市政總質詢時，市議員吳瓊華、張瀞分等人均關心台中市登革熱防疫情形。吳瓊華說，盧市長被綠營指為「中央處理器」，盧市長解讀每位縣市首長都是「中央處理器」，要積極向中央要錢要建設；她認同這種說法，防治登革熱一定要向中央據理力爭。

市議員張瀞分說，台中市每年上交近千億元稅金給中央都是市民納稅錢，憑什麼要看中央臉色才有補助款；綠議員不要動不動在議事堂趕人，向中央爭取補助款，藍綠議員一起來比較重要。

盧秀燕表示，登革熱是台灣每年的本土防疫重點，前幾年中央對於登革熱防疫補助經費以南部縣市為主，因防疫又不能等，她上任沒多久就動用第二預備金2625萬元，多於去年動支的971萬元第二預備金，以更周密方式防治登革熱，目前為止台中市沒有出現本土病例，成效很好。

盧秀燕強調，中央會例行性補助各縣市政府一般傳染病防治經費，但登革熱防治經費不能包裹在一般預算中，希望中央一定要以「專款」處理，額外撥款補助。如高雄市政府可爭取到中央補助款，希望中央對於各縣市也能公平辦理，期待將台中市先行墊付的「救命錢」2625萬元第二預備金爭取回來。

(中時 )