吳怡霈首挑大樑，與楊子儀等人主演的三立台灣好戲《天之蕉子》上週五首播收視開紅盤，創下2.98超狂收視，不過吳怡霈也堪稱「史上最慘女一」，除了戲裡摔車、落水樣樣來，戲外更是遭遇「斷牙、流感、隱翅蟲」慘劇，昨晚還躺在病床上吊點滴的她，17日苦中作樂表示：「我的拍戲大三元記錄，達成！」

吳怡霈得了A型流感發高燒，還被隱翅蟲咬了。（取材臉書）

吳怡霈說，平常不生病的人一旦生病就是大病，「昨天從早到晚8場生離死別的戲，情緒起起落落，眼淚哭哭停停。其實知道自己發燒了，真心非常不舒服。但是，也真心不想拖累進度啊。晚上11點收工直奔醫院掛急診，才知道自己燒到38.6度，快篩確診A型流感。同時，拍戲期間每天餵蚊子家常便飯，但左大腿被叮的怎麼不太對勁，水泡，又痛又癢、又紅又熱，今早上戲前去皮膚科，褲子一撩，醫生一看『隱翅蟲』！」所幸一早聽到收視率告捷總算帶來好心情。

楊子儀與吳怡霈首度搭檔就創下超狂收視，兩人在第一集火花四射的表現也讓觀眾看得很過癮，劇中楊子儀飾演的痞帥小子讓網友大讚「楊子儀超帥！」，根本就是「台帥」代表；而另一大亮點就是黃靖倫飾演有自閉症的大哥，對弟弟楊子儀很關心卻不會用言語表達，當楊子儀闖禍被罰不准吃晚飯，黃靖倫就陪他一起罰跪，還伸手拍他的肩膀安慰，這一幕讓網友大讚超感人，黃靖倫超自然不做作的完美詮釋也讓觀眾驚艷：「黃靖倫意外的很可愛，超適合這角色。」

《天之蕉子》中的楊子儀與家人。（三立）

《天之蕉子》斥巨資拍攝，導演馮凱日前受訪時曾說，他去年一拿到劇本，馬上跟製作公司魔力時代董事長徐嘉森說「別拍！會賠錢！尤其我來拍會賠更多」，不過製作單位在電視台支持下堅持要不計成本拍好戲，光是拍戲用掉的香蕉已經超過5000斤，製作誠意也讓觀眾感受到了。網友誇劇中資深的太保、張瓊姿、林義芳、陳夙雰、謝麗金等各個都是老戲骨，再加上年輕演員楊子儀、吳怡霈、楊小黎、陳謙文等演出也流暢生動，特別是楊子儀劇中因為被說剋父所以不能叫太保爸爸的劇情，也讓有類似遭遇的部分觀眾超有共鳴。

(中時 )