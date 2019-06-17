新北市市長侯友宜今天上午在新北市政府18樓市長貴賓招待室，與4位捐贈救災救護車輛裝備的新北市民及企業相見歡，分別是全球傳動科技股份有限公司李清崑董事長、有豐食品股份有限公司陳國顏董事長、法鼓山社會福利慈善事業基金會會長柯瑤碧及市民張美麗女士，他由衷感謝捐贈者之大愛善舉。

新北消防局說，新北市為全臺居住人口最多之直轄市，幅員廣闊且災害類型包羅萬象，對執行救災救護之人力及能量需求甚鉅。

侯友宜市長在致詞中指出，這些市民及企業願意付出一己之力，熱心奉獻捐贈物資，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障，創造安居新北的環境，即是對市政府施政最大的支持及肯定，消防局同仁必定會善用所受贈之救災救護車輛裝備，給予市民更高品質的服務，力求打造「友善風氣，宜居城市」之目標。

侯友宜指出，這些市民及企業熱心奉獻捐贈物資，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障。（吳家詮翻攝）

全球傳動科技股份有限公司李清崑董事長，熱心奉獻行善不落人後，為嘉惠樹林區市民，幫助極需緊急救援的傷患，捐贈消防災勘車1台、消防衣褲洗衣機3台、救護裝備及訓練器材1批，希望能增加患者搶救成功機率。

有豐食品股份有限公司是知名品牌北海鱈魚香絲的製造商，陳國顏董事長多年來秉持著良心耕耘，回饋社會的精神，為提升本市獨居老人及弱勢家庭的居家安全，捐贈1,000只住宅用火災警報器供本市民眾使用，以造福鄉梓。

法鼓山社會福利慈善事業基金會，樂善好施慈悲為懷，為能降低住宅火警傷亡事件，發揚無私大愛精神，捐贈1,300只住宅用火災警報器供本市民眾使用，以回饋社會。

新北市市民張美麗女士，平時樂於助人不遺餘力，日前得知本市五股消防分隊救護車已達報廢年限，而且車況及內裝老舊，如花費維修恐不符成本效益，當下立即決定貢獻一己之力，捐贈高頂救護車1台，期許能強化緊急救護勤務的執行效能。

新北市為全臺居住人口最多之直轄市，幅員廣闊且災害類型包羅萬象，對執行救災救護之人力及能量需求甚鉅。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)