台商回台投資方案，吸引不少台商目光，行政院長蘇貞昌日前召集相關部會研商後，研議擴大實施，新的2.0版方案將納入根留台灣的企業，補助其貸款手續費，預計7月可上路。

政院為吸引受陸美貿易戰影響的台商回台投資，今年實施「歡迎台商回台投資行動方案」，發揮相當成效，到上月底為止，經濟部已通過61家廠商回台投資，金額超過新台幣3100億元。不過，方案推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5％，補助的總額200億元已用完。

據了解，蘇揆已召開跨部會會議，並指示推出2.0版方案，新的方案將擴大到根留台灣的企業，預計今年7月1日實施。行政院發言人Kolas Yotaka 表示，政院是有開會，但細節還在討論中，相關內容她無法證實。

據了解，2.0版與原先方案不同之處，在於延續補助回台投資台商的貸款銀行手續費，未來將分為三等級，貸款額度20億元以內補助0.5％，20億元到100億元補助0.3％，100億元以上補助0.1％。

另外，根留台灣的企業也可適用新方案，享有專案貸款銀行手續費補助，比率也同樣適用；至於中小企業則規劃補助1.5％的銀行貸款手續費。國發基金今天將開會針對相關數字細節進行討論，Kolas表示，待有結論時會再對外說明。

(中時 )