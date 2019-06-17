有泰雅族血統的羅珮銜皮膚白皙外型亮麗。（羅珮銜提供）

即將在畢業後擔任廈門航空空服員的台北大學公行系畢業生羅珮銜。（羅珮銜提供）

大多數公共行政系的畢業生，都會將報考公職列為生涯選項，但台北大學公行系準畢業生羅珮銜，卻在畢業前夕「改行」考上空服員。她說，擔任國慶大典親善團的經驗，讓她勇於挑戰，也希望藉此開拓自己的世界、豐富人生。

羅珮銜具有泰雅族的血統，她不但皮膚白皙，還有雙明亮大眼和明眸皓齒，外型亮眼。去年經過暑假3個月的嚴格訓練後，成為2018年國慶大典台北大學親善團成員。

羅珮銜說，親善團相當注重專業能力，成員不僅要具有相當程度的外語能力，才能和國外貴賓交談，更需要有應變能力，才能解決問題及時給予協助，為此學校也針對成員推出暑期三個月的嚴謹密集訓練，甚至還出了許多實況演練的考題，要讓成員能夠在突發情況下，鎮定處理任何事務。

羅珮銜表示，國慶親善團的訓練，不僅使她在口條、儀態、服務及語言能力及技巧大幅進步，也讓她決心報考同樣講究服務技巧、充滿冒險體驗的空服員。

雖然把長榮、華航列為首要報考目標，但今年兩大航空公司都未招募新血，羅珮銜只好轉而報考語言相通的大陸廈門航空，順利通過一關又一關的考驗，可望在7月中就能一圓空姐夢想。

即將遠離故鄉飛往外地工作，最不適應的事情是什麼？羅珮銜爽快直接回答：「當然是想家啊！」因為不管身在何處，都無法取代她從小生長的故鄉。

(中時 )