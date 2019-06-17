桃園市空服員職業工會日前通過罷工投票，工會指控長榮航空公司在罷工投票時屢屢打壓。（林良齊攝）

桃園市空服員職業工會日前通過罷工投票，工會指控長榮航空公司在罷工投票時屢屢打壓，包括在罷工前的5月8日的內部公告指出「罷工起三年內暫停申請優待機票，但罷工期間出勤者不在此限」等等，工會因而向勞動部申請不當勞動裁決，今天不當勞動行為裁決委員會召開首次調查會議，工會呼籲勞動部應制止長榮航空，停止打壓工會的行徑。

桃園市空服員職業工會指控包括長榮航空公告「若罷工導致公司獲利下滑，將停發年終、年度調薪，另外，罷工起3年內暫停申請優待機票，但罷工期間出勤者不在此限」，「參與罷工的組員將被暫停雇傭關係，若在外站生病、受傷就醫的醫療費用，公司不會提供任何保險和理賠」等；公司架設攝影機拍攝罷工投票，更要求監看開票流程，近日還流傳「高層已經準備好一批裁員名單」。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱表示，長榮航空的種種行為無非要讓會員心生恐懼，不敢參加工會罷工行動，已經違反《工會法》35條，構成不當勞動行為，「這不是打壓，什麼才是打壓？」他也說，日前華航罷工時，針對部分員工取消優惠票已被認定為不當勞動行為，希望勞動部有明確的表態，更保障工會活動。

對此，勞動部表示，不當勞動行為裁決委員會將依《勞資爭議處理法》進行調查，於法定期間內完成所有調查程序，並依法做成裁定。勞動部也再次呼籲，勞資雙方都應拿出最大誠意與耐心來協商，尋求公司、工會及旅客三贏的解決方案。

(中時 )