韓國瑜今天上午現身國民黨團大會，拜託國民黨團能夠支持高雄取得登革熱防疫相關的補助款，國民黨團書記長吳志揚也允諾協助。緊接著韓國瑜就一一去拜會高雄市民進黨立委的辦公室，盼能共同爭取防疫相關補助。

此外，韓國瑜也特地到前立法院長王金平辦公室拜會，意外臨時促成「韓王會」，由於拜會相當臨時，雙方見到面都相當意外，兩人大概寒暄一下，談論疫情、市政後便結束。

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(中時電子報)