大政治大爆卦-無色覺醒》說好的心靈相通？ 韓突拜會 王金平5分鐘打發不悅？ 14:082019/06/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》說好的心靈相通? 韓突拜會 王金平5分鐘打發不悅? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜今天上午現身國民黨團大會，拜託國民黨團能夠支持高雄取得登革熱防疫相關的補助款，國民黨團書記長吳志揚也允諾協助。緊接著韓國瑜就一一去拜會高雄市民進黨立委的辦公室，盼能共同爭取防疫相關補助。 此外，韓國瑜也特地到前立法院長王金平辦公室拜會，意外臨時促成「韓王會」，由於拜會相當臨時，雙方見到面都相當意外，兩人大概寒暄一下，談論疫情、市政後便結束。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #王金平 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 「反送中」流血衝突 藍委：暴力鎮壓難以認同 16:332019/06/13 政治 羅智強：王金平要的謝謝 韓國瑜給不起 09:392019/06/14 政治 韓國瑜財產申報 內容曝光 11:462019/06/14 政治 存款4559萬 韓國瑜：不碰生意 大部分是選舉補助款 13:532019/06/14 政治 韓國瑜與佳芬姐到場 雲林10萬韓粉沸騰 13:352019/06/15 政治 韓：若當總統絕不實施一國兩制 除非 Over My Dead Body 17:402019/06/15 政治 韓國瑜民調如何再回升 前藍營操盤手出妙招 23:212019/06/15 政治 後頭厝旗海飄揚 民眾熱情打卡 04:092019/06/16 話題觀察 跟著禿子發財 國瑜夜市爆棚 04:092019/06/16 話題觀察 蔡英文剛贏初選 李正皓：雙殺韓國瑜已上演 09:432019/06/17 政治 政治熱門新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》說好的心靈相通？ 韓突拜會 王金平5分鐘打發不悅？ - 政治 六都中這裡最挺韓 民調揭曉全驚呆 - 政治 最新街頭民調出爐！韓在台中領先蔡柯 - 政治 中將與韓國瑜握手為何「手插口袋」 一張照片爆真相 - 政治 胡幼偉看李佳芬：對老韓產生神奇效果！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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