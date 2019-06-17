本週生肖運勢如何有沒有發大財的機運？如何才能發大財？十二生肖本週運勢，就讓命理老師詹惟中老師一次告訴你！

🐭鼠

貴人扶持，受疾纏身也能遇上良醫，迎刃而解、化險為夷。切記更懂得保養自身，強魄體健才是賺錢的最佳道路。

🐮牛

賺錢好時機，但仍須加注意自身精神狀況，以免傷財傷神也傷身。其次，屬牛的朋友不宜遠行，行車速度須注意。

🐯虎

親子狀態緊張，同時須留意與後輩、部屬的互動，才得更多預防事業上的小人，建議三思而後言，講話內容以及斟酌語氣才能化解不必要的衝突。

🐰兔

夫唱婦隨、共遊可增進情誼。

🐲龍

與父母衝突增多，意見產生分歧，建議百善孝為先，退一步為佳。精神狀況良好，學習得到提升。財運方面有貴人提攜，友人也能為你帶來財富。

🐍蛇

須注意慢性疾病纏身。遠行他鄉以小心為宜。判斷錯誤又或多慮緊張，皆是屬蛇的朋友必須要自我提升與謹慎為上。

🐴馬

錢財萬貫，享有各式口福、眼福等福氣。出外旅遊，也得以順暢，也一方面享有賺錢的機運。需多加留意的是父母健康及兄弟鬩牆，所以也需更加保守、謹慎。

🐑羊

有輕微的血光之災。伴侶反目、愛情運下滑。未婚者建議減少伴侶接觸，已婚者建議讓配偶三分，減少爭執為上。可多倚靠朋友、父母的良言。

🐵猴

家運亨通、家人間和諧且相互尊重，買房、買屋大有進步。此外，人脈良好，不失為一個好運勢。

🐔雞

人脈佳，借力使力，與人互動十分加分的一段時間。居家買房方面風水顧得很好，使家運方面得以提升。但是配偶間的爭吵，工作上的勞累還是無法避免。

🐶狗

伴侶和合、愛情運可以期待，個人智慧上也有所提升。為人父母需留意孩子的互動。雖勞而有功，但健康仍需堪憂。

🐷豬

父母、長輩為貴人，建議與長輩多接觸，化解不必要的小人，財多體弱，賺錢的同時身體狀況恐每況愈下。遠行他鄉，需更要注意安全。

詹惟中 │2019年6月16日~6月22日生肖運勢

(中時電子報)