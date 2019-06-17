總統蔡英文剛贏得2020黨內初選，資深媒體人黃暐瀚用籃球賽來比喻小英接下來的戰術，他說，籃球有4節，如果打成平手，還有延長賽。對蔡總統來說，「初選勝賴」是他的第一節，接下來的第二節比賽，主軸叫做「毀柯滅韓」！

黃暐瀚分析，毀柯，用「抹紅戰」，正好這波香港反送中，百萬人走上街頭，台灣的年輕人大多反中，柯文哲的「兩岸一家親」，變成解釋不了的「不反中」證據。1450們，刷起來，毀柯的大戲，這週開始展開。

為什麼要「毀柯」？黃暐瀚說，理由很簡單，因為柯文哲是目前「唯一」一位，能在年輕選票，與蔡總統分庭抗禮，甚至贏過蔡英文的「擬總統參選人」。要嘛～就拉成同志，蔡柯配，一起上陣；要不～就打成「中共同路人」，壓制柯文哲的參選機率，或是讓他出來選也選不上。這件事，從這陣子陳佩琪的臉書，可見端倪。

至於「滅韓」，黃暐瀚說，還不只民進黨要滅，連國民黨內部也參一咖。打韓草包，打韓落跑，打韓根本受制於國台辦。這第二節的比賽「毀柯滅韓」，大家等著看。

(中時電子報)