阿翔.Grace僵臉同框 現身女兒畢典零互動

藝人阿翔被拍到街頭擁吻「好兄弟」謝忻，成近日熱議八卦話題。阿翔老婆Grace沈默多日後，今（17日）在臉書發文，決定原諒出軌夫，更深情喊話「你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘⋯」。Grace的決定，自然引發各方不同意見。同為人夫的「宅神」朱學恒也深有感觸，他認為，感情這種事情大家都是外人，邏輯和理性是說不通的。

Grace今在臉書發表近900字長文，說出風波爆發以來的心路歷程。她表示與阿翔相識15年、相戀10個4季，無法想像，會有錐心刺骨的寒冬，像撕裂傷口般的痛。

Grace一一列數阿翔對她的好，表示「想到的盡是十年如初的好，說實在的⋯無法因一件錯事而全抹煞你很多的好⋯」…「我們和孩子最常說的是，要永遠在一起，你不要再忘記了，好嗎？我們可以享受你的最好，也可以一起承受最壞的，不是嗎？」發文最後，更對老公深情喊話：「陳秉立（阿翔本名），你的世界在下雨嗎？換我，為你撐傘。」

對於Grace選擇原諒腥夫，朱學恒在臉書發文表示「感情這種事情我覺得大家都是外人，還是不要多說嘴多幫忙生氣比較好；畢竟只有當事人有資格下決定啊，邏輯和理性在此是說不通的」。

有網友贊同宅神看法：「老婆愛他事情就還有救，外人真的沒資格說什麼」、「我也是這樣想的，大家都看著別人的麵在喊燒啊！」、「這是別人的人生，觀眾太入戲了！永遠不要對別人的愛情指手劃腳！」。

不過也有人諷刺說「都怪狗仔。幹嘛要把三個人都認同的生活方式爆出來」、「人的感情就像牙齒一樣，掉了就是掉了，再裝也是假的」、「因為賺錢的是阿翔，沒有他是要喝西北風嗎？」。

(中時電子報)