台中市大安區南北八路與東西三路口，因車流量較低，未達設置紅綠燈標準，雖設有閃黃、閃紅燈提醒減速慢行，但因民宅遮擋行車視線，偶有事故發生。交通局在東西三路上架設紅外線感測器，路口有來車時隨即在南北八路發出警示，提醒減速以降低事故發生率。

交通局長葉昭甫表示，大安區南北八路與東西三路為正交十字路口，已有閃黃閃紅號誌燈，提醒減速慢行並注意左右來車，但還是難全面預防交通風險。

交通局實地勘查，發現路口西南角落有民宅遮擋行車視線，特別在東西三路上設置紅外線感測器，當偵測到車輛往路口行駛時，南北八路啟動警示燈及發光警示標誌，提醒南北八路上的車輛駕駛人減速慢行。

路口需達一定的交通流量，設置交通號誌才能發揮維持安全順暢的功能，車流量過低的地點若設置號誌，民眾常因無車卻須停等而違規穿越，不但喪失號誌功能，若發生事故，往往比未設號誌更加嚴重。

葉昭甫強調，設置閃光號誌雖已能區分幹支道，但民眾習慣後常未依交通規則及號誌指示停讓或減速，在未達設置紅綠燈且閃光號誌也不能發揮功能的情況下，交通局評估後利用簡易科技設施偵測來車啟動警示，接近路口時即獲知橫向是否有來車，採取適當駕駛行為，有助提升路口交通安全。

交通局指出，行經交岔路口時，不論是否有號誌均應減速慢行，依道路交通安全規則行駛，持續針對台中轄內肇事路口車流狀況，分析不同交通特性及肇事型態，因地制宜選擇適當的交管措施改善交通安全。

(中時 )