大陸外交部駐港公署17日發表關於香港反送中遊行的最新表態，駐港公署批評西方媒體罔顧事實，妄評香港修例問題，並公然挑唆外部勢力干預香港事務，對此公署已於第一時間提出嚴正交涉，駐港公署稱，「外部施壓只會激起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤」，將一如繼往堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政。

16日200萬香港民眾走上街頭，讓香港特首林鄭月娥於16日晚道歉。大陸外交部駐港公署17日下午發出最新聲明，聲明標題為「外交部駐港公署再次就個別外媒妄評特區政府修例提出嚴正交涉」。

聲明指出，6月17日，針對個別西方媒體罔顧事實、妄評香港特區政府俢例問題並公然挑唆外部勢力干預香港事務，外交部駐港公署負責人第一時間提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對，強調香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力、以任何方式干涉，外部施壓只會激起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤，其後果必然是搬起石頭砸自己的腳。

聲明表示，「我們敦促有關媒體立即糾正錯誤，尊重香港特區政府宣布暫緩修例的基本事實、尊重香港警隊依法守護香港法治和社會安寧的基本事實，摒棄偏見，停止混淆視聽、煽風點火。該負責人重申，中央政府對林鄭月娥行政長官宣布暫緩修例工作表示支持、尊重和理解，將一如繼往堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。」

(旺報 )