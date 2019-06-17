台中市政府觀光旅遊局將舉辦「2019台中好湯溫泉季─漫遊谷關泡湯趣」系列活動，首波推出「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」徵件活動，廣邀全國熱愛漫畫角色扮演的COSER們參與；即日起至7月10日止，前往台中谷關、大坑、東勢、烏日等溫泉地區取景拍攝唯美畫面，透過COSER扮演動漫人物行銷推廣出去，吸引年輕族群到訪泡湯遊玩。

觀旅局長林筱淇表示，2019台中好湯溫泉季特與日本鳥取縣合作，以溫泉結合漫畫主題，活動靈感來自於台中與日本鳥取縣多年來建立姊妹市、姊妹溫泉的深厚情誼；鳥取縣在日本素有「漫畫王國」之稱，特與日本鳥取縣合作，以推廣「溫泉」及「漫畫」為發想，在谷關溫泉區導入相關活動。

林筱淇指出，因應漫畫產業延伸的COSPLAY角色，扮演更是年輕人所熱愛的活動，首波推出「台中溫泉COSPLAY攝影大賽」徵件活動，希望吸引熱愛看漫畫，或喜歡漫畫角色COSPLAY的年輕群族一遊谷關及烏日、大坑等溫泉，為台中溫泉培養年輕的泡湯族群，藉由跨界元素為中市谷關等溫泉區創造全新話題。

觀旅局強調，愛好COSPLAY攝影及角色扮演民眾，即日起前往台中市各溫泉地區，取景捕捉以溫泉為主題的漫畫COSPLAY風采，創作自己的攝影作品；在7月10日徵件截止日前，將存有攝影作品檔案記憶卡或光碟片，連同報名表寄至台中市豐原區三村路100巷28號，並註明「參加台中溫泉COSPLAY攝影大賽」即可參加評選。

(中時 )