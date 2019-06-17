楊鎮浯（左五）帶領金門縣政府團隊拜訪國台辦主任劉結一（右五）。圖：縣府提供

金門縣長楊鎮浯在第十一屆海峽論壇上發表談話，就近期最熱門的大、小四通議題對金門的深遠影響與對接方向提出看法，他指出，小四通部分去年8月5日已實現兩岸通水，通氣方面也積極推動與磋商當中，期望透過天然氣發電方式，以符合環保減碳、永續島嶼的施政理念。

在通電與通橋部分，雖仍有賴於兩岸有關當局的政策支持，但金門已啟動先期規劃工作，待時機成熟，即可隨時向前推動。他並闡釋金門特殊的歷史發展，就是兩岸發展的縮影，也重申金門願意承擔兩岸和平發展的重責大任。

楊縣長在此次論壇受邀擔任演說嘉賓，會中首先提到，去年大陸的兩會期間，總書記習近平表示，要把福建打造成台胞台企登陸的「第一家園」；同時，甫於今年1月2日《告台灣同胞書》40週年談話中明確指出，兩岸要「應通盡通」，提出「經貿合作暢通」、「基礎設施聯通」、「能源資源互通」、「行業標準共通」等大四通的概念，並指出將率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋等小四通的具體方向，以及未來兩岸關係的演變，深深影響金門的整體發展。

楊鎮浯表示，金門在兩岸發展上有歷史的特殊性，且具有小三通的便捷性，始終願意扮演兩岸和平交流往來的橋樑，也願意成為「兩岸經貿合作先行先試最佳典範」；而他自上任時間僅僅半年，卻已三度率縣府團隊拜訪大陸各個城市，積極謀求經貿發展、產業合作、環境保護及觀光旅遊等四大層面之合作發展，也獲得福建省政府與國台辦的高度關注與支持，期盼金門與福建地區的合作項目，能夠「能通先通、能通快通」。

金門與廈門最近距離僅1.8公里，擁有特殊的地理位置，以金門的歷史演進與政治發展，金門即是兩岸現代發展的縮影，也是兩岸關係的溫度計；金門鄉親歷經戰爭的苦難，最能體會兩岸和平發展的難能可貴，金門小三通歷經18餘年，儼然成為兩岸人民交流往來的重要渠道，金門經驗也絕對是兩岸和平發展的最佳典範。

最後，楊鎮浯以「兩岸共飲一壺酒、兩岸同是一條根」十四個字，推銷金門兩大特產，也能作為兩岸和平發展的信物，金門願意肩負起兩岸和平發展的重責大任。

結束海峽論壇大會活動之後，楊鎮浯率縣府團隊赴廈門五通碼頭與國台辦主任劉結一交流座談，相隔不到兩周的時間，楊縣長再度與劉結一會面，雙方首先視察廈門五通碼頭三期新候船樓通關情形，勉勵現場工作人員長期對小三通的辛勞付出。

隨即於下午4時30分在五通碼頭四樓會議室進 行交流座談，楊縣長首先表示小三通自2001年開辦以來，日前已正式突破2,000萬人次，陸客來金旅遊也相較同期成長超過30％，成為兩岸交流往來最穩定的渠道。

楊縣長也分析了金門地理因素所帶來的限制，例如發電成本昂貴、廢棄物運回台灣本島處理所費不貲、居民仍使用高風險的天然氣桶、天候因素常影響對外交通、人口嚴重外移、醫療資源缺乏等現實面的侷限，長期困擾金門鄉親，以及影響金門整體發展，呼籲兩岸有關當局能集思廣益，設法解決。

此外，楊縣長會中也倡議打造金廈生活圈，具體落實在產業合作發展、人員自由往來、民生物資共享、基礎建設共構共行、環境資源生態共用共保等面向，深化金廈交流座談，近期也致力推動兩岸便捷物流中心，增進兩岸產業融合發展；期盼國台辦能給予更多的政策支持，制定更多的優惠措施，透過小四通的交流合作，藉以解決金門鄉親迫切的民生需求，扶植地方基礎設施的發展，體現兩岸和平發展的價值。

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