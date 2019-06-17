王建民與DVD簽名會現場粉絲大合照。（牽猴子整合行銷提供）

點頭加入世界棒球12強賽中華隊教練團的王建民，昨晚出席紀錄片《後勁：王建民》全台唯一一場DVD簽名會，讓現場200名熱情粉絲嗨翻天，將現場販售的紀錄片DVD一掃而空。《後勁：王建民》DVD自5月底上市以來，在多個銷售排行榜攻上前3名，下月起可陸續在iTunes等平台看到本片。

「大家好久不見，感謝大家今天這麼支持到現場排隊！」王建民昨晚7時在簽名會現場向粉絲打招呼，第1名的粉絲甚至早在上午11時就到場排隊，還放棄了本來要看的球賽，只為能獲得王建民的親筆簽名。也有爸媽帶著小孩一起來，簽名時還跟建仔說：「我告訴我兒子，爸爸以前都看王建民打球，結果兒子現在也喜歡打棒球，更說：『希望可以跟你一樣強！』」

王建民替粉絲一一簽名。（牽猴子整合行銷提供）

《後勁：王建民》DVD從5月底上市以來，銷售成績非常亮眼，首周立刻攻上誠品書店、博客來、佳佳唱片行、光南唱片行的銷售排行榜冠軍或前三名。也在法雅客、金石堂、五大唱片、pchome、讀冊生活等獲得不錯的成績，亞藝影音和白鹿洞也可租的到。《後勁：王建民》電影原聲帶也將於6月底限量發行，限量200張。之後也可在新媒體平台觀賞更高畫質影片，除了已上架Netflix、台灣大哥大，七月之後可陸續在iTunes、google play、中華電信等平堂看到。

《後勁：王建民》記錄王建民最後如何重返大聯盟，以及貼身拍攝王建民從來不為人知的心路歷程和家人情感，DVD還有收錄電影上映時從未曝光過的刪減片段，以及在台灣的見面會花絮還有電影預告，值得球迷、影迷典藏！

(中時電子報)