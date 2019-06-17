國民黨2020總統初選陷入激烈內鬥，甚至遙傳有逼宮黨主席吳敦義一事，雖然吳敦義否認此事，但從近來黨中央有人提出將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定時，雖然吳敦義沒有表示意見，但有媒體認為這是吳敦義反制之計，意在嚴防逼宮，確保自身的政治實力。

據《信傳媒》報導，吳敦義退出總統初選後，在初選就一直扮演尷尬的角色。一邊是有韓粉力挺的高雄市長韓國瑜，另一邊是有金脈的鴻海董事長郭台銘，吳敦義可說是裡外不是人，但吳敦義還是盡力做到平衡，並未偏袒任一方。

然而現韓國瑜聲勢逐漸下滑，韓郭兩強鬥爭越發激烈，在面對現在國民黨一手好牌恐大輸的局面下，《信傳媒》指出，吳敦義現將2020總統大選目標改為「確保國民黨國會過半」，並傳話給國民黨籍地方縣市長，初選不要選邊站，避免傷到國民黨2020選情。

據《信傳媒》引用知情人士話語表示，吳敦義擔心不論是韓國瑜或是郭台銘出線，兩人皆有可能逼宮黨中央，逼吳交出大權。因此，近來有黨代表有意在728全代會提案修改黨章，刪除總統當然兼任黨主席的條款，就是意在保吳，但是吳敦義公開否認，強調「完全沒有主觀的意見，承擔那是我的光榮，卸下這個重擔是讓我輕鬆」。

(中時電子報)