臉書粉專「台北波麗士」小編許博程，4月間遭警攔查時發現攜有毒品，他被記兩大過免職，台北地檢署訊後諭令以1萬元交保。台北地檢署今給予許緩起訴處分，期限2年，檢察官命他須自費完成戒癮治療。

涉毒的「台北波麗士」臉書粉絲團小編、台北市警局局長室警務員許博程，堪稱警界微電影始祖。

許男因替友人製作婚禮影片而對影片產生興趣，2011年前拍出警界第一部微電影，後來被北市警局長陳嘉昌「挖角」來經營臉書粉絲團。

今年4月21日晚間，松山警分局員警巡邏時，在復興南路一段，攔查到許男吸食安非他命，並查獲安非他命1包、淨重0.01公克，查出許竟是「台北波麗士」的小編，警方將他依毒品罪移送北檢偵辦，檢察官訊後諭令以1萬元交保。

警方案發後將他記2大過免職。北檢考量許無前科，且坦承犯行，給予緩起訴處分，期限2年，命他須自費完成戒癮治療。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )