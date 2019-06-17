台中市警察之友會第三辦事處前往第三分局頒發業務評比績優破案有功人員獎金。（馮惠宜攝）

台中市警察之友會第三辦事處17日上午利用台中市政府警察局第三分局舉行聯合勤教時機，前往分局頒發業務評比績優破案有功人員獎金，對於警察同仁全心全力偵辦各類刑案及業務績優人員，表示慰勉之意。

第三分局17日舉行聯合勤教，警友辦事處主任張燋虎及東區警友站長黃文龍、立德警友站長黃文福、勤工警友站長林東村、正義警友站長吳永文、健康警友站財務長陳嘉慶、合作警友站副站長陳月塑，帶來特別的禮物，要鼓舞基層警員。

台中市警局第三分局偵查隊、勤工所、東區所、立德所、正義所、健康所及合作所於

3-5月破獲多件刑案；另，保安民防組獲警察局「108年保安裝備檢查」評核成績甲組第2名、「107年第2期(7-12月)」社會治安調查績效統計」，評核成績第2名；以及「107年下半年公義專案(國內經濟社調)」，評核成績第2名。

而三分局交通組獲警察局「107年下半年取締動態肇因重點工作執行成效分數達成率」，評核成績第2名及秘書室獲警察局「107年度公文檢核作業」，評核成績第1名。

張燋虎對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中表達肯定與嘉勉之意，張主任平時傾聽民眾及朋友對於警察工作的辛勞，以堅定的語氣對警察同仁說「有你真好」。

第三分局分局長陳武康表示，警友會是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾，感謝警友會第三辦事處張主任、各所警友站站長在百忙中抽空蒞臨第三分局鼓舞士氣。

(中時 )