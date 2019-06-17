台中市警察之友會第三辦事處17日上午利用台中市政府警察局第三分局舉行聯合勤教時機，前往分局頒發業務評比績優破案有功人員獎金，對於警察同仁全心全力偵辦各類刑案及業務績優人員，表示慰勉之意。
第三分局17日舉行聯合勤教，警友辦事處主任張燋虎及東區警友站長黃文龍、立德警友站長黃文福、勤工警友站長林東村、正義警友站長吳永文、健康警友站財務長陳嘉慶、合作警友站副站長陳月塑，帶來特別的禮物，要鼓舞基層警員。
台中市警局第三分局偵查隊、勤工所、東區所、立德所、正義所、健康所及合作所於
3-5月破獲多件刑案；另，保安民防組獲警察局「108年保安裝備檢查」評核成績甲組第2名、「107年第2期(7-12月)」社會治安調查績效統計」，評核成績第2名；以及「107年下半年公義專案(國內經濟社調)」，評核成績第2名。
而三分局交通組獲警察局「107年下半年取締動態肇因重點工作執行成效分數達成率」，評核成績第2名及秘書室獲警察局「107年度公文檢核作業」，評核成績第1名。
張燋虎對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中表達肯定與嘉勉之意，張主任平時傾聽民眾及朋友對於警察工作的辛勞，以堅定的語氣對警察同仁說「有你真好」。
第三分局分局長陳武康表示，警友會是警察最好的朋友，也是警察最有力之後盾，感謝警友會第三辦事處張主任、各所警友站站長在百忙中抽空蒞臨第三分局鼓舞士氣。
(中時 )
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