許多人質疑，明明吃得不多，為什麼總是瘦不下來，甚至還一直發胖？醫師表示，過了40歲很容易出現虛性肥胖，尤其常忙到忘了吃喝的中年人，為了顧及工作及家庭勞心勞力，又無法好好入眠，導致心肺、代謝功能變差，最容易堆積腹部及大腿脂肪。

《元氣網》報導，一名46歲的楊姓婦人，外型白白胖胖、贅肉鬆軟，平日忙於家務的她，連走路、爬樓梯都會滿身大汗甚至喘不過氣，而且不時會感到胸悶、頭暈、心悸，雖然有時忙到連吃飯的時間都沒有，但體重卻不減反增。

豐原醫院中醫師林秀燕表示，年過40歲後很容易出現虛性肥胖，也就是俗稱的「過勞肥」，主要是因為勞心勞力、睡眠品質不佳，導致心肺、代謝功能變差，脂肪特別容易堆積。

林秀燕強調，唯有增強心肺功能，才能幫助患者的身體自然代謝廢熱，讓體內的廢物藉由大小便與排汗循環排出；建議可藉由喝藥茶調理。藥茶配方可選用黨參3錢、炙甘草3錢、麥門冬5錢、五味子2錢、桂枝2錢，用1200cc的水量煮茶30分鐘後飲用。

林秀燕說，麥門冬可滋潤肺氣、改善口乾舌燥，黨參可促進新陳代謝、強化心血管系統、減緩壓力等，連續飲用一個半月以上，加上調整作息，可明顯改善身體不適及虛胖情形，體力也會變得更好，不過提醒腎臟功能不佳或有糖尿病的患者，飲用前應與醫師討論。

(中時電子報)