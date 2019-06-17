北市衛生局近期抽驗市售豆漿，抽驗地點包括，便利商店，餐飲店，校園合作社及早餐店，總計抽驗10件，檢驗結果不合格1件，抽驗地點為內湖巧味美商，目前已要求下架不得販售，並依違反食安法處3 萬元以上 300萬元以下罰鍰，並持續列管追蹤。

北市衛生局說明，此次抽驗豆漿檢驗項目為防腐劑（苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸），結果1件豆漿違規添加防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，追查產品來源屬北市業者（北市信義區協發豆腐店），經調查確認違規屬實，但業者無法提供完整進貨證明，依違反食安法開罰。

北市衛生局表示，本次違規添加的防腐劑「苯甲酸」，俗稱安息香酸，為一般常見防腐劑，進入人體後，在9至15小時內可從尿中排出，如過量食用可能會造成腹部疼痛、噁心、嘔吐現象，若長期過量食用，恐損害肝、腎、食慾變差。

北市衛生局提醒，由於豆漿常溫下易腐敗，業者較易添加過量防腐劑，嚴正呼籲業者應秉持職業道德，勿濫用食品添加物，應儘可能冷藏保存於7℃以下，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。

(中時 )