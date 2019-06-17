台中農民研發新品種哈密瓜「卡蜜拉」、「新世紀」，肉質脆爽細嫩，甜度高，深受民眾喜愛。對於市議員建議設置「瓜果示範專區」加強行銷，市長盧秀燕今17日感謝議員為農民發聲，她上任後列席行政院會超過10次，為市民爭取預算與福利，獲得中央肯定，研議下次也帶著台中農產品北上，親自加強行銷，做農民最堅強的後盾。

台中市議會今日進行市政總質詢，議員吳瓊華表示，大肚、烏日、龍井等地區農民種植瓜果，產值逐年上揚，新品種哈密瓜「卡蜜拉」今年收成不錯，每台斤市場價上看150至200元，建議政府設置「瓜果示範專區」，成為農民產銷後盾。

盧秀燕表示，感謝議員為農民發聲，上任後列席行政院會超過10次，為市民爭取市政預算與福利，行政院長蘇貞昌也公開肯定自己是行政院會出席率最高的6都首長，研議接下來的行政院會，將帶著台中優質水果北上，請蘇院長及中央官員品嘗，全力行銷台中優質水果。

盧秀燕說，市府上任後，加強行銷「茂谷柑」，讓「茂谷柑」一炮而紅，知名度大增，陸續接獲農友請求，加強行銷各種蔬果，新品種哈密瓜「卡蜜拉」、「新世紀」皆屬於高經濟作物，將指示農業局加強輔導補助，協助果農開創行銷通路，促進農業經濟繁榮。

農業局長蔡精強說，哈密瓜「卡蜜拉」與「新世紀」，皆是農友種苗股份有限公司研發出的新品種，糖度約14至18度，肉質脆爽細嫩，風味鮮美，受民眾喜愛。

農業局強調，目前大肚、烏日及龍井等三區種植洋香瓜(哈密瓜)約1公頃，香瓜約7.29公頃及小番茄約5.75公頃，未來農業局將依據行政院農委會農糧署「輔導建置優質蔬菜集團產區作業規範」，輔導大烏龍地區導入產銷履歷等追溯制度，成立優質蔬菜集團產區。

(中時 )